Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
В Ростовской области начался учет численности копытных и пушных зверей. Считать их будут на территориях охотничьих угодий региона.
В Минприроды отмечают, что такой учет является ежегодной практикой. Он позволяет выяснить, сколько животных обитает в регионе и как они распределены по муниципалитетам. Это, в том числе, помогает установить количество добычи животных охотниками.
Напомним, сейчас в регионе выясняют причины массовой гибели зайцев и фазанов сразу в четырех районах. Одна из предполагаемых версий — отравление животных ядовитыми семенами для грызунов.