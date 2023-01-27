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Posted Сегодня, 18:53

Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

В Ростовской области решили пересчитать копытных и пушных зверей

27 января 2023, 18:53
Фото: 1MI
Минприроды озаботилось учетом копытных и пушных зверей в Ростовской области, сообщается на сайте ведомства.

В Ростовской области начался учет численности копытных и пушных зверей. Считать их будут на территориях охотничьих угодий региона.

В Минприроды отмечают, что такой учет является ежегодной практикой. Он позволяет выяснить, сколько животных обитает в регионе и как они распределены по муниципалитетам.  Это, в том числе, помогает установить количество добычи животных охотниками.

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﻿Напомним, сейчас в регионе выясняют причины массовой гибели зайцев и фазанов сразу в четырех районах. Одна из предполагаемых версий — отравление животных ядовитыми семенами для грызунов.

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#Виктория Прутковская#Животные#Дикие животные#Новости#Ростовская область
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