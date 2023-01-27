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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Ростовской области рецидивист во время ссоры застрелил своего знакомого

27 января 2023, 12:25
Фото: СУ СКР поРостовской области
В Ростовской области рецидивист во время ссоры застрелил своего знакомого
Жителя станицы Багаевской Ростовской области обвиняют в убийстве своего знакомого, рассказали в Следственном комитете России по региону.

Следователи в Ростовской области расследуют убийство 33-летнего местного жителя в станице Багаевской. Обвиняемым по делу проходит 54-летний знакомый погибшего.

По предварительной версии, 21 января этого года мужчины, находясь во дворе частного дома, поссорились на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый при этом был в состоянии алкогольного опьянения. Не выдержав накала эмоций, мужчина выстрел в оппонента из одноствольного ружья. От полученного ранения 33-летний потерпевший скончался до приезда врачей.

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Сообщается, что предполагаемый убийца сейчас пребывает в СИЗО. Ранее он был судим сразу по нескольким уголовным статьям.

Напомним, не так дано охотник вместо косули подстрелил приятеля в Шолоховском районе Ростовской области.

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