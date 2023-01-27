По предварительной версии, 21 января этого года мужчины, находясь во дворе частного дома, поссорились на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый при этом был в состоянии алкогольного опьянения. Не выдержав накала эмоций, мужчина выстрел в оппонента из одноствольного ружья. От полученного ранения 33-летний потерпевший скончался до приезда врачей.