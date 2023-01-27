Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Следователи в Ростовской области расследуют убийство 33-летнего местного жителя в станице Багаевской. Обвиняемым по делу проходит 54-летний знакомый погибшего.
По предварительной версии, 21 января этого года мужчины, находясь во дворе частного дома, поссорились на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый при этом был в состоянии алкогольного опьянения. Не выдержав накала эмоций, мужчина выстрел в оппонента из одноствольного ружья. От полученного ранения 33-летний потерпевший скончался до приезда врачей.
Сообщается, что предполагаемый убийца сейчас пребывает в СИЗО. Ранее он был судим сразу по нескольким уголовным статьям.
Напомним, не так дано охотник вместо косули подстрелил приятеля в Шолоховском районе Ростовской области.