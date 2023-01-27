rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

В селе Толька Красноселькупского района открыли семейное кафе в местном ДК

Сегодня, 17:48
Жители Толька теперь смогут приятно проводить время всей семьей в уютном кафе, которое открылось в здании Дома культуры.

INFOX.ru пишет, что семейное кафе открыли в помещении ДК, в котором ранее располагался детский игровой комплекс.

Об стало известно из сообщения в соцсетях главы Красноселькупского района (ЯНАО) Юрия Фишера. Он отметил, что в новом кафе реализуется продукция агрофирмы «Толькинская». Посетители заведения смогут попробовать свежую выпечку и напитки, приготовленные из местных продуктов.

Также в меню семейного кафе молочные коктейли, вкуснейшее мороженое и другие любимые лакомства детей и взрослых. 

Подпишитесь
В Ростове хотят дать улице имя Жириновского, а в полях в регионе массово гибнут зайцы
Сегодня, 16:32
В Минприроды предположили, кто виноват в массовой гибели зайцев в Ростовской области
Сегодня, 15:36
Жителям Ростова предложили жаловаться на плохую косметику и фальшивые духи
Сегодня, 15:16
Массово строить на заказ защитные бункеры предложили жителям Ростова
Сегодня, 15:12
Цены в Ростовской области стали расти еще быстрее с декабря 2022 года
Сегодня, 14:36
В Ростове досрочно начали выдачу ключей в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 06:30