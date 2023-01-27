В селе Толька Красноселькупского района открыли семейное кафе в местном ДК

Об стало известно из сообщения в соцсетях главы Красноселькупского района (ЯНАО) Юрия Фишера. Он отметил, что в новом кафе реализуется продукция агрофирмы «Толькинская». Посетители заведения смогут попробовать свежую выпечку и напитки, приготовленные из местных продуктов.