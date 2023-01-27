В селе Толька Красноселькупского района открыли семейное кафе в местном ДК

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
INFOX.ru пишет, что семейное кафе открыли в помещении ДК, в котором ранее располагался детский игровой комплекс.
Об стало известно из сообщения в соцсетях главы Красноселькупского района (ЯНАО) Юрия Фишера. Он отметил, что в новом кафе реализуется продукция агрофирмы «Толькинская». Посетители заведения смогут попробовать свежую выпечку и напитки, приготовленные из местных продуктов.
Также в меню семейного кафе молочные коктейли, вкуснейшее мороженое и другие любимые лакомства детей и взрослых.