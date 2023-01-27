Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Фигуранту вменяют попытку подкупа 10 судей и одного главного тренера для победы. В документах говорится, что преступления совершались в период первенства РФ с 2018 по 2019 годы.
«Перед 10 матчами фигурант предлагал судьям от 50 тысяч до 250 тысяч рублей для создания условий, чтобы победила „Чайка“. В 2019 году он предложил 500 тысяч рублей тренеру „Черноморца“ за проигрыш», — сказано в сообщении.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь его передали на рассмотрение в суд.
Ранее замглавы медцентра Аветисову осудили в Ростове-на-Дону за попытку подкупить майора.