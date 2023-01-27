«Перед 10 матчами фигурант предлагал судьям от 50 тысяч до 250 тысяч рублей для создания условий, чтобы победила „Чайка“. В 2019 году он предложил 500 тысяч рублей тренеру „Черноморца“ за проигрыш», — сказано в сообщении.