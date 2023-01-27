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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

В суд передали дело о подкупах тренера и судей на 11 футбольных матчах на Дону

27 января 2023, 11:50
Фото: Антон Зайцев/sоссеr.ru/wikimedia.org/cc by sa 3.0
Дело о подкупах тренера и судей на 11 футбольных матчах на Дону передали в суд
Исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» из Ростовской области Олега Баяна будут судить в рамках дела о подкупах, сообщает Железнодорожный райсуд Воронежа.

Фигуранту вменяют попытку подкупа 10 судей и одного главного тренера для победы.  В документах говорится, что преступления совершались в период первенства РФ с 2018 по 2019 годы.

«Перед 10 матчами фигурант предлагал судьям от 50 тысяч до 250 тысяч рублей для создания условий, чтобы победила „Чайка“. В 2019 году он предложил 500 тысяч рублей тренеру „Черноморца“ за проигрыш», — сказано в сообщении.

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь его передали на рассмотрение в суд. 

Ранее замглавы медцентра Аветисову осудили в Ростове-на-Дону за попытку подкупить майора.

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