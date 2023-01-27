Источник в силовых структурах рассказал о результатах обыска по месту жительства Слинько, так сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что беглец был обладателем настоящей двухэтажной усадьбы с собственным прудом, бассейном, банями, а также беседками с колоннами. Он также является владельцем двух иномарок, бренды которых силовики называть не стали.