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Updated Сегодня, 08:17

В Таганроге у бежавшего в Турцию директора оборонного завода нашли особняк с прудом

27 января 2023, 08:15
Фото: Jebulon/CC BY SA/wiki
В Таганроге у бежавшего директора оборонного завода обнаружили особняк с прудом
При обысках места жительства бежавшего в Турцию директора Таганрогского литейного завода Слинько обнаружили двухэтажный особняк с прудом, бассейном и собственной баней, об этом сообщил портал РИА «Новости».

Напомним, накануне стало известно, что директор оборонного предприятия Константин Слинько снял со счета ТПК «Горизонт» более 700 тысяч долларов в рублях и скрылся в Турции. Предположительной причиной побега руководителя Таганрогского литейного завода стало возбуждение уголовного дела о махинациях с оборонзаказом страны, а также хищениях на военных предприятиях города. 

Источник в силовых структурах рассказал о результатах обыска по месту жительства Слинько, так сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что беглец был обладателем настоящей двухэтажной усадьбы с собственным прудом, бассейном, банями, а также беседками с колоннами. Он также является владельцем двух иномарок, бренды которых силовики называть не стали.  

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Дончане также прокомментировали новость об обысках, заметив, что это не первый раз, когда у директоров заводов или других значимых предприятий находят элитную недвижимость.

«Никогда такого не было, и вот опять», — заметили ростовчане.

«Сидели, ждали, когда он слиняет, а как с такой суммой, интересно, границу пересекал? А когда снимал такую сумму, почему-то никто не поинтересовался. Все странно и смешно», — заметили жители Таганрога.

«В Таганроге такие суммы и махинации? Хорошо живем», — согласились горожане.

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