Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Напомним, накануне стало известно, что директор оборонного предприятия Константин Слинько снял со счета ТПК «Горизонт» более 700 тысяч долларов в рублях и скрылся в Турции. Предположительной причиной побега руководителя Таганрогского литейного завода стало возбуждение уголовного дела о махинациях с оборонзаказом страны, а также хищениях на военных предприятиях города.
Источник в силовых структурах рассказал о результатах обыска по месту жительства Слинько, так сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что беглец был обладателем настоящей двухэтажной усадьбы с собственным прудом, бассейном, банями, а также беседками с колоннами. Он также является владельцем двух иномарок, бренды которых силовики называть не стали.
Дончане также прокомментировали новость об обысках, заметив, что это не первый раз, когда у директоров заводов или других значимых предприятий находят элитную недвижимость.
«Никогда такого не было, и вот опять», — заметили ростовчане.
«Сидели, ждали, когда он слиняет, а как с такой суммой, интересно, границу пересекал? А когда снимал такую сумму, почему-то никто не поинтересовался. Все странно и смешно», — заметили жители Таганрога.
«В Таганроге такие суммы и махинации? Хорошо живем», — согласились горожане.