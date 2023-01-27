Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Donday пишет, что о гибели 27-летнего бойца стало известно 26 января. Говорится, что он уроженец Конармейского поселка.
«Смышляев отучился в гимназии, после чего трудоустроился сварщиком. Он стал участником спецоперации с сентября», — сказано в сообщении.
Отмечается, что об обстоятельствах гибели сведений нет. У него остались супруга и двое детей в возрасте 1,9 года и семь лет.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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