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В зоне СВО погиб 27-летний военнослужащий Смышляев из Ростовской области

27 января 2023, 08:57
Фото: t.me/nasha_nedelya
В зоне СВО скончался 27-летний военнослужащий Смышляев из Ростовской области
Военнослужащий из Ростовской области Павел Смышляев погиб в спецоперации, сообщают СМИ.

Donday пишет, что о гибели 27-летнего бойца стало известно 26 января. Говорится, что он уроженец Конармейского поселка.

«Смышляев отучился в гимназии, после чего трудоустроился сварщиком. Он стал участником спецоперации с сентября», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что об обстоятельствах гибели сведений нет. У него остались супруга и двое детей в возрасте 1,9 года и семь лет.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

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