Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Депутат ЗС РО от партии ЛДПР Евгений Федяев выступил с идеей назвать одну из улиц Ростова в честь покойного лидера партии Владимира Жириновского. Свою инициативу он объяснил вкладом, который Жириновский внес в развитие парламентаризма в России, а также «всенародной» любовью к экс-лидеру либерал-демократов.
В соцсетях нашлось немало сторонников этой идеи. Они пишут: «Я бы и новый город назвал», «Поддерживаю. И не только в Ростове», «Очень даже согласна».
Однако многие предложили провести опрос среди самих жителей города перед тем, как переименовывать какую-либо из улиц: «А мнение ростовчан как товарищ Федяев узнал? Нам всем тут жить, и нужно провести опрос, все ли хотят жить на улице Жириновского, чтобы не было потом споров», «Такое решение надо не с властями, а самими ростовчанами согласовать».
Есть и противники инициативы, они пишут: «Категорически против», «Лучше назовите в честь ребят, что погибли с честью и мужеством в СВО», «Если новую улицу, то пожалуйста, а старые трогать не надо. Да и вообще история должна рассудить, в честь кого называть улицы и города».
Ранее депутат Федяев предложил награждать коррупционеров Ростовской области званием «Заслуженный».