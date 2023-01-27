Однако многие предложили провести опрос среди самих жителей города перед тем, как переименовывать какую-либо из улиц: «А мнение ростовчан как товарищ Федяев узнал? Нам всем тут жить, и нужно провести опрос, все ли хотят жить на улице Жириновского, чтобы не было потом споров», «Такое решение надо не с властями, а самими ростовчанами согласовать».