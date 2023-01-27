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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

«Я бы и новый город назвал»: в Ростове оценили идею назвать улицу именем Жириновского

27 января 2023, 12:29
Фото: duma.gov.ru
«Я бы и новый город назвал»: ростовчане поддержали назвать улицу в честь Жириновского

Жители Ростова положительно оценили идею назвать улицу в честь Владимира Жириновского

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев предложил назвать одну из улиц Ростова в честь политика Владимира Жириновского, инициативу бурно обсуждают в соцсетях.

Депутат ЗС РО от партии ЛДПР Евгений Федяев выступил с идеей назвать одну из улиц Ростова в честь покойного лидера партии Владимира Жириновского. Свою инициативу он объяснил вкладом, который Жириновский внес в развитие парламентаризма в России, а также «всенародной» любовью к экс-лидеру либерал-демократов.

В соцсетях нашлось немало сторонников этой идеи. Они пишут: «Я бы и новый город назвал», «Поддерживаю. И не только в Ростове», «Очень даже согласна».

Однако многие предложили провести опрос среди самих жителей города перед тем, как переименовывать какую-либо из улиц: «А мнение ростовчан как товарищ Федяев узнал? Нам всем тут жить, и нужно провести опрос, все ли хотят жить на улице Жириновского, чтобы не было потом споров», «Такое решение надо не с властями, а самими ростовчанами согласовать».

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Есть и противники инициативы, они пишут: «Категорически против», «Лучше назовите в честь ребят, что погибли с честью и мужеством в СВО», «Если новую улицу, то пожалуйста, а старые трогать не надо. Да и вообще история должна рассудить, в честь кого называть улицы и города».

Ранее депутат Федяев предложил награждать коррупционеров Ростовской области званием «Заслуженный».

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