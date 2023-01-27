Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Изначально с иском в суд обратились представители «Торгового Комплекса Горизонт». Они потребовали признать банкротом компанию, которая принадлежит ресторатору Роману Панченко.
До этого суд взыскивал деньги с ответчика из-за долгов по аренде. Компания частично выплатила требуемую сумму, однако остаток задолженности составил один миллион рублей.
В результате торговый комплекс обратился в суд. После этого все требования признали обоснованными.
Теперь временным управляющим компании «Хлеб и кофе» назначили Андрея Ефименко.