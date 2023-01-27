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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:00

Заведение известного ростовского ресторатора начали банкротить из-за ТЦ «Горизонт»

27 января 2023, 08:58
Фото: unsplash
Заведение известного ростовского ресторатора начали банкротить из-за ТЦ «Горизонт»
В Ростове-на-Дону в отношении компании «Хлеб и Кофе» ввели процедуру наблюдения, применяемую при банкротстве, сообщает арбитражный суд региона.

Изначально с иском в суд обратились представители «Торгового Комплекса Горизонт». Они потребовали признать банкротом компанию, которая принадлежит ресторатору Роману Панченко.

До этого суд взыскивал деньги с ответчика из-за долгов по аренде. Компания частично выплатила требуемую сумму, однако остаток задолженности составил один миллион рублей.

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В результате торговый комплекс обратился в суд. После этого все требования признали обоснованными.

Теперь временным управляющим компании «Хлеб и кофе» назначили Андрея Ефименко.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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