Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В пятницу температура составит плюс два градуса и будет облачно. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.
Ночью похолодает до минус пяти градусов, осадков ждать не стоит. В субботу днем температура будет составлять около одного градуса.
В ночь на воскресенье, 29 января, выпадет снег. Осадки продолжатся и в дневное время, может также начаться дождь.
В ночь на понедельник стоит готовиться к заморозкам и снегопаду. Днем наступит облачная погода, но уже на следующий день снег с дождем продолжатся.
В среду в городе будут идти дожди, воздух прогреется до плюс трех градусов. Ранее уровень воды в реке Дон в Ростове упал до критических отметок.