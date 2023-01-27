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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о снегопадах

27 января 2023, 05:17
Фото: 1mi

В Ростове-на-Дону на выходных ожидается снег с дождем с 29 января

В Ростове-на-Дону на выходных может ухудшиться погода и выпадет снег, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу температура составит плюс два градуса и будет облачно. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.

Ночью похолодает до минус пяти градусов, осадков ждать не стоит. В субботу днем температура будет составлять около одного градуса.

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В ночь на воскресенье, 29 января, выпадет снег. Осадки продолжатся и в дневное время, может также начаться дождь.

В ночь на понедельник стоит готовиться к заморозкам и снегопаду. Днем наступит облачная погода, но уже на следующий день снег с дождем продолжатся.

В среду в городе будут идти дожди, воздух прогреется до плюс трех градусов. Ранее уровень воды в реке Дон в Ростове упал до критических отметок.

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