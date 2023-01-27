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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Жителям Ростова предложили жаловаться на плохую косметику и фальшивые духи

27 января 2023, 15:16
Фото: 1MI
Власти Ростова рассказали, куда жаловаться на некачественную косметику и духи
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» займется вопросами качества и безопасности косметики и парфюмерии, сообщается на сайте мэрии Ростова.

Власти Ростова рассказали, что с 6 февраля по 17 февраля этого года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» организует работу тематических «горячих линий» и консультаций. Туда можно обращаться с вопросами по поводу качества и безопасности косметических продуктов и парфюмерии.

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Номер телефона «горячей линии» 8 (863) 235-19-00.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, кому звонить из-за просрочки в магазинах.

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