Власти Ростова рассказали, что с 6 февраля по 17 февраля этого года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» организует работу тематических «горячих линий» и консультаций. Туда можно обращаться с вопросами по поводу качества и безопасности косметических продуктов и парфюмерии.