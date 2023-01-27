Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Власти Ростова рассказали, что с 6 февраля по 17 февраля этого года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» организует работу тематических «горячих линий» и консультаций. Туда можно обращаться с вопросами по поводу качества и безопасности косметических продуктов и парфюмерии.
Номер телефона «горячей линии» 8 (863) 235-19-00.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, кому звонить из-за просрочки в магазинах.