rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2023, 11:39

Published 27 января 2023, 11:39

Modified 27 января 2023, 11:41

Updated 27 января 2023, 11:41

Зоолог объяснил, почему в Ростовской области стали массово гибнуть зайцы

27 января 2023, 11:39
Сюжет
Эксклюзив
Массовая гибель зайцев в Ростовской области — это результат неграмотного применения аграриями ядохимикатов, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что на полях Ростовской области продолжают находить трупы диких зайцев. 

Массовую гибель зайцев в полях расследуют в Ростовской области
Узнать подробнее

По словам зоолога, такая проблема свойственна не только Ростовской области. Она существует во многих южных регионах. В качестве примера собеседник приводит Краснодарский край, где гибнет водоплавающая птица, которая кормится на полях.

«Это большая проблема. К сожалению, у нас много грызунов. С ними надо бороться, и фермеры их травят. Но зачастую инструкции не соблюдают, перебарщивая с ядохимикатами», - отмечает Алексей Тихонов.

Яды и вирусы: почему в Ростовской области массово гибнут птицы и рыбы
Узнать подробнее

По словам эксперта, основная проблема заключается именно в халатности фермеров. Они это превосходно понимают, боятся ответственности и нервно реагируют, когда начинается обследование погибших диких животных.

«Я сам с этим сталкивался. Например, когда массово потравили грачей, мы изучали причину их гибели, к нам сразу подъехала машина, откуда вышли два эдаких серьезно настроенных человека. Правда, после слов о том, что мы с Южного федерального университета, они сразу испарились», - вспоминает собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области массово гибнут дикие животные. 

В Ростовской области расследуют массовую гибель зайцев на полях
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не обижайте богомола»: эколог объяснил нашествие страшных насекомых в РостовеЭколог разъяснил, почему в Соленом озере под Ростовом массово гибнет рыбаЭкологи в Ростовской области обнаружили ручей с опасными химотходами
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика