«Я сам с этим сталкивался. Например, когда массово потравили грачей, мы изучали причину их гибели, к нам сразу подъехала машина, откуда вышли два эдаких серьезно настроенных человека. Правда, после слов о том, что мы с Южного федерального университета, они сразу испарились», - вспоминает собеседник.