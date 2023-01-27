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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Зоолог объяснил, почему в Ростовской области стали массово гибнуть зайцы

27 января 2023, 11:39
Фото: donland.ru
Зоолог объяснил, почему в Ростовской области стали массово гибнуть зайцы
Массовая гибель зайцев в Ростовской области — это результат неграмотного применения аграриями ядохимикатов, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что на полях Ростовской области продолжают находить трупы диких зайцев. 

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По словам зоолога, такая проблема свойственна не только Ростовской области. Она существует во многих южных регионах. В качестве примера собеседник приводит Краснодарский край, где гибнет водоплавающая птица, которая кормится на полях.

«Это большая проблема. К сожалению, у нас много грызунов. С ними надо бороться, и фермеры их травят. Но зачастую инструкции не соблюдают, перебарщивая с ядохимикатами», - отмечает Алексей Тихонов.

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По словам эксперта, основная проблема заключается именно в халатности фермеров. Они это превосходно понимают, боятся ответственности и нервно реагируют, когда начинается обследование погибших диких животных.

«Я сам с этим сталкивался. Например, когда массово потравили грачей, мы изучали причину их гибели, к нам сразу подъехала машина, откуда вышли два эдаких серьезно настроенных человека. Правда, после слов о том, что мы с Южного федерального университета, они сразу испарились», - вспоминает собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области массово гибнут дикие животные. 

В Ростовской области расследуют массовую гибель зайцев на полях
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