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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

16-летняя школьница из Ростова-на-Дону выиграла в конкурсе красоты в Татарстане

28 января 2023, 10:40
Фото: 1mi
Жительница Ростова-на-Дону одержала победу в конкурсе красоты, который состоялся в Татарстане, сообщила представитель «Имидж-Элит» Елена Степура в соцсети «ВКонтакте».

Она рассказала, что ростовчанка победила в конкурсе «Miss Beauty Fest 2023. Итоги подвели в Татарстане ночью 28 января.

Известно, что призовой фонд составил один миллион рублей.

«Наши поздравления ростовчанке, ждем ее в Ростове с триумфом», — написала Степура.

Три девушки из Ростова участвуют в конкурсе красоты от Miss MAXIM
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По информации СМИ, сейчас победительнице 16 лет. 

До этого три девушки из Ростова участвовали в конкурсе красоты от Miss MAXIM. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

Ранее уроженка Ростова-на-Дону Тянтова вошла в топ-3 конкурса красоты в США.

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