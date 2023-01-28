Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Она рассказала, что ростовчанка победила в конкурсе «Miss Beauty Fest 2023. Итоги подвели в Татарстане ночью 28 января.
Известно, что призовой фонд составил один миллион рублей.
«Наши поздравления ростовчанке, ждем ее в Ростове с триумфом», — написала Степура.
По информации СМИ, сейчас победительнице 16 лет.
До этого три девушки из Ростова участвовали в конкурсе красоты от Miss MAXIM. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.
Ранее уроженка Ростова-на-Дону Тянтова вошла в топ-3 конкурса красоты в США.