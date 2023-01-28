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Published Сегодня, 07:19

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Футболист из ФК «Ростов» Голенков заявил, что его арестовывали в Чехии

28 января 2023, 07:19
Фото: 1mi
Футболист клуба «Ростов» Егор Голенков рассказал, что его арестовывывали в Чехии из-за проблем с визой.

В интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал, что не смог уехать из Праги после операции. Он решил вернуться в Россию, чтобы восстанавливаться дома.

Однако футболист узнал от куратора, что у него просрочена виза. Игрок удивился, что клуб, в котором он числился на тот момент, за три месяца не сделал ему рабочую визу.

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«Я поехал в полицейский участок под конвоем, где меня арестовали. У меня отобрали все вещи и дали переводчика», — заявил Голенков.

Он добавил, что его перевезли в другой участок, где продлили визу. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее премьер-министр Эстонии резко осудила встречу сборной с тренером ФК «Ростов» Карпиным.

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