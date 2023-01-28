Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал, что не смог уехать из Праги после операции. Он решил вернуться в Россию, чтобы восстанавливаться дома.
Однако футболист узнал от куратора, что у него просрочена виза. Игрок удивился, что клуб, в котором он числился на тот момент, за три месяца не сделал ему рабочую визу.
«Я поехал в полицейский участок под конвоем, где меня арестовали. У меня отобрали все вещи и дали переводчика», — заявил Голенков.
Он добавил, что его перевезли в другой участок, где продлили визу. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее премьер-министр Эстонии резко осудила встречу сборной с тренером ФК «Ростов» Карпиным.