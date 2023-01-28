Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
В пятницу, 27 января, пресс-служба автовокзалов объявила, что между Ростовом и Волновахой начнут ежедневно ездить автобусы.
Так в Волноваху автобусы будут отправляться в 07.00 мск, за 6,5 часов пути автобус сделает три остановки — в Таганроге, Новоазовске и Мариуполе. Прибытие на улице Центральную в Волновахе запланировано на 13.30 мск.
Еще один рейс в Волноваху будет отправляться в 12.00 мск и приезжать на автостанцию на улице Юбилейной к 18.00 мск через шесть часов пути. Автобус сделает две остановки в Новоазовске и Мариуполе.
Обратный рейс из Волновахи в Ростов отправляется в 16.00 мск, автобус будет находиться в пути 5,5 часов с прибытием на Главный автовокзал в 21.30 и сделает остановки в Мариуполе и Новоазовске.
Ранее из Ростова запустили новые рейсы в ЛНР.