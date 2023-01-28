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Published Сегодня, 17:55

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Из Ростова-на-Дону в Волноваху запустили новые автобусные маршруты с 27 января

28 января 2023, 17:55
Фото: vk.com/donavto_ru
В Ростове запустили новые автобусные рейсы в Волноваху, об этом сообщили в пресс-службе автовокзалов Ростовской области.

В пятницу, 27 января, пресс-служба автовокзалов объявила, что между Ростовом и Волновахой начнут ежедневно ездить автобусы.

Так в Волноваху автобусы будут отправляться в 07.00 мск, за 6,5 часов пути автобус сделает три остановки — в Таганроге, Новоазовске и Мариуполе. Прибытие на улице Центральную в Волновахе запланировано на 13.30 мск.

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Еще один рейс в Волноваху будет отправляться в 12.00 мск и приезжать на автостанцию на улице Юбилейной к 18.00 мск через шесть часов пути. Автобус сделает две остановки в Новоазовске и Мариуполе.

Обратный рейс из Волновахи в Ростов отправляется в 16.00 мск, автобус будет находиться в пути 5,5 часов с прибытием на Главный автовокзал в 21.30 и сделает остановки в Мариуполе и Новоазовске.

Ранее из Ростова запустили новые рейсы в ЛНР.

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