Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В понедельник, 30 января, света не будет на улицах Мечникова, Ивановского, Стадионная, Ивановского, Левобережная, 4-я линия, 6-я линия, Советская, 1-я Майская. Также это коснется улиц Украинская, Алтайская, Белорусская, переулков Сахалинский, Танаисский, Тузлов, Покровский, Чертковский.
Во вторник ограничения введут на улицах Закруткина, Мясникова, 17-я линия, Степана Разина, Мадояна, 3-я Кольцевая. В среду, 1 февраля, ограничения будут действовать по улице Юфимцева.
В четверг обесточат улицы Мечникова, Геологическая, Лермонтовская, в переулке Соборный, на проспекте Буденновский. В пятницу свет выключат на улицах Геологическая, Ремизова, площади Привокзальная.