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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 30 января и по 5 февраля

28 января 2023, 05:14
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 30 января по 5 февраля, запланированы отключения электричества, которые коснутся нескольких улиц, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 30 января, света не будет на улицах Мечникова, Ивановского, Стадионная, Ивановского, Левобережная, 4-я линия, 6-я линия, Советская, 1-я Майская. Также это коснется улиц Украинская, Алтайская, Белорусская, переулков Сахалинский, Танаисский, Тузлов, Покровский, Чертковский.

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Во вторник ограничения введут на улицах Закруткина, Мясникова, 17-я линия, Степана Разина, Мадояна, 3-я Кольцевая. В среду, 1 февраля, ограничения будут действовать по улице Юфимцева.

В четверг обесточат улицы Мечникова, Геологическая, Лермонтовская, в переулке Соборный, на проспекте Буденновский. В пятницу свет выключат на улицах Геологическая, Ремизова, площади Привокзальная. 

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