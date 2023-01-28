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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли

28 января 2023, 13:34
Фото: pxhere.com
В Ростове горожанка стала жертвой мошенников при попытке продать участок земли и потеряла все сбережения, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отдел полиции № 2 Ростова с заявлением обратилась горожанка, которая сообщила, что стала жертвой обмана.

Женщина пыталась продать землю через один из популярных интернет-ресурсов объявлений и вскоре получила первый звонок. Мужчина сообщил, что заинтересован в покупке земли, однако сейчас он находится не в городе, а потому переведет ей полную стоимость участка на банковский счет, документы же они подпишут позднее по приезду.

Это внушило доверие женщине, а потому она согласилась с предложенными условиями, выполнила инструкции лже-покупателя и через некоторое время увидела, что со счета пропали 211 тысяч рублей.

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Теперь по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», а полиция начала поиски мошенника.

В полиции напоминают, что от обмана горожан может спасти отказ принимать предоплату, поскольку чек можно легко подделать, а также отказ отправлять неизвестным свои банковские и паспортные данные. В пресс-службе также порекомендовали при каждом переводе средств подробно указывать, что именно вы оплатили.

Ранее ростовчанам рассказали, как защититься от мошенников.

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