Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В отдел полиции № 2 Ростова с заявлением обратилась горожанка, которая сообщила, что стала жертвой обмана.
Женщина пыталась продать землю через один из популярных интернет-ресурсов объявлений и вскоре получила первый звонок. Мужчина сообщил, что заинтересован в покупке земли, однако сейчас он находится не в городе, а потому переведет ей полную стоимость участка на банковский счет, документы же они подпишут позднее по приезду.
Это внушило доверие женщине, а потому она согласилась с предложенными условиями, выполнила инструкции лже-покупателя и через некоторое время увидела, что со счета пропали 211 тысяч рублей.
Теперь по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», а полиция начала поиски мошенника.
В полиции напоминают, что от обмана горожан может спасти отказ принимать предоплату, поскольку чек можно легко подделать, а также отказ отправлять неизвестным свои банковские и паспортные данные. В пресс-службе также порекомендовали при каждом переводе средств подробно указывать, что именно вы оплатили.
Ранее ростовчанам рассказали, как защититься от мошенников.