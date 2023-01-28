Женщина пыталась продать землю через один из популярных интернет-ресурсов объявлений и вскоре получила первый звонок. Мужчина сообщил, что заинтересован в покупке земли, однако сейчас он находится не в городе, а потому переведет ей полную стоимость участка на банковский счет, документы же они подпишут позднее по приезду.