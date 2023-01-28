Posted Вчера, 14:44
Published Вчера, 14:44
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Пресс-служба УГИБДД по Ростовской области сообщила, что под Ростовом на Северном подъезде в город произошла авария с прицепом и патрульным автомобилем.
По предварительной информации, водитель Chevrolet Evanda превысил скорость, в результате чего утратил контроль над транспортным средством и врезался в пластиковые баки, выполняющие роль ограждения.
После этого автомобиль отлетел в бетонное ограждение и стоящий рядом прицеп, который по инерции въехал в патрульный автомобиль.
Все транспортные средства получили механические повреждения, но никто из водителей не пострадал. Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
Пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области поделилась подробностями дела ростовского адвоката, который пытался дать взятку сотруднику полиции для уничтожения вещдоков по уголовному делу своего подзащитного.
В суде рассказали, что зимой 2021 года адвокат пытался подкупить следователя по делу своего клиента из Новошахтинска. Сумма взятки составляла 500 тысяч рублей, за них от сотрудника полиции требовалось уничтожить доказательства по расследуемому делу.
Однако сотрудник правоохранительных органов рассказал о предложении адвоката своему руководству, и вскоре адвоката задержали оперативники, когда он пытался передать обещанную сумму.
Теперь адвокату предстоит провести в колонии 5,5 лет, а также выплатить трехкратный размер взятки в качестве штрафа. В отношении его адвокатской деятельности также ввели запрет сроком на два года.
В Ростове жители Ленинского района города сообщили о том, что на улице Курской на детей и прохожих стала нападать стая агрессивно настроенных собак.
Очевидец пожаловался на портале благоустройства, что на днях крупные собаки напали на школьниц, выгуливающих домашнего питомца, и девочек удалось отбить прохожим.
По словам горожанина, в обычное время животные также проявляют агрессию к прохожим, посторонним собакам или же пытаются залезть в пакеты и сумки жителей, выходящих из продуктового магазина, расположенного неподалеку.
Житель попросил решить местные власти решить проблему с представляющими опасность животными или, по крайней мере, убрать их с этой улицы.