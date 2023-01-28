На работы выделили 278,4 миллиона рублей, а сам ремонт необходимо провести в срок с 1 июня по 29 сентября текущего года. При этом по завершению ремонта подрядчик должен дать гарантию на земляное полотно, дорожную одежду и верхний с нижним слоем покрытия по шесть лет, барьерное ограждение должно находиться на гарантии пять лет, дорожная разметка — год, дорожные знаки — 10 лет, а освещение — два года.