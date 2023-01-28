Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
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Updated Сегодня, 15:44
В пятницу, 27 января, Минтранспорта Ростовской области опубликовало документы для открытого конкурса на контракт по капитальному ремонту дороги из Ростова-на-Дону в Ставрополь от магистрали М-4 «Дон». Речь идет об участке между 37-м и 39-м километрами автодороги регионального значения «Ростов-на-Дону — Ставрополь».
На работы выделили 278,4 миллиона рублей, а сам ремонт необходимо провести в срок с 1 июня по 29 сентября текущего года. При этом по завершению ремонта подрядчик должен дать гарантию на земляное полотно, дорожную одежду и верхний с нижним слоем покрытия по шесть лет, барьерное ограждение должно находиться на гарантии пять лет, дорожная разметка — год, дорожные знаки — 10 лет, а освещение — два года.
Заявку на участие можно подать до 13 февраля, а победителя объявят через три дня.
Ранее власти сообщили, что планируют отремонтировать 67 дорог регионального значения в 2023 году.