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На ремонт трассы из Ростова в Ставрополь летом 2023 года выделили 278,4 млн рублей

28 января 2023, 15:42
Фото: donland.ru
Реконструкция путепровода на автодороге Ростов-на-Дону – Ставрополь в 2020 году
Минтранспорта Ростовской области ищет подрядчика для ремонта трассы от М-4 «Дон» к Ставрополю за 278,4 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

В пятницу, 27 января, Минтранспорта Ростовской области опубликовало документы для открытого конкурса на контракт по капитальному ремонту дороги из Ростова-на-Дону в Ставрополь от магистрали М-4 «Дон». Речь идет об участке между 37-м и 39-м километрами автодороги регионального значения «Ростов-на-Дону — Ставрополь».

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На работы выделили 278,4 миллиона рублей, а сам ремонт необходимо провести в срок с 1 июня по 29 сентября текущего года. При этом по завершению ремонта подрядчик должен дать гарантию на земляное полотно, дорожную одежду и верхний с нижним слоем покрытия по шесть лет, барьерное ограждение должно находиться на гарантии пять лет, дорожная разметка — год, дорожные знаки — 10 лет, а освещение — два года.

Заявку на участие можно подать до 13 февраля, а победителя объявят через три дня.

Ранее власти сообщили, что планируют отремонтировать 67 дорог регионального значения в 2023 году.

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