Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Мясниковском районе водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу, что было разрешено правилами. Здесь он врезался в автомобиль Renault.
«От полученных ранений скончался водитель Renault, травмы получил второй автолюбитель. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Водителей в регионе призвали не совершать маневры, не убедившись в их безопасности. Также необходимо во время поездки пристегиваться ремнями безопасности.
Ранее матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублей.