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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Один погиб и один ранен в лобовой аварии в Ростовской области утром 28 января

28 января 2023, 09:24
Фото: 1mi
В Ростовской области лобовое столкновение двух машин привело к гибели человека, сообщили в УГИБДД по региону.

В Мясниковском районе водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу, что было разрешено правилами. Здесь он врезался в автомобиль Renault.

«От полученных ранений скончался водитель Renault, травмы получил второй автолюбитель. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства», — сказано в сообщении.

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Водителей в регионе призвали не совершать маневры, не убедившись в их безопасности. Также необходимо во время поездки пристегиваться ремнями безопасности.

Ранее матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублей. 

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