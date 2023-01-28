Первые женщины-машинисты поездов появятся в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
На машинистов обучение прошли Виктория Окрачкова и Рузанна Азатян из Южной дирекции скоростного сообщения. Они обучались вместе с коллегами мужчинами.
«В ближайшем будущем девушки могут самостоятельно управлять поездами „Ласточка“. Они курсируют до Черного моря», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это направление пользуется большим спросом у туристов.
Ранее стало известно, что льготники в Ростовской области не спешат получать электронные «проездные»