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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Первые женщины-машинисты поездов появятся в Ростовской области

28 января 2023, 08:34
Фото: 1mi
На юге России, в том числе Ростовской области, могут появиться первые женщины-машинисты поездов, сообщает СКЖД.

На машинистов обучение прошли Виктория Окрачкова и Рузанна Азатян из Южной дирекции скоростного сообщения. Они обучались вместе с коллегами мужчинами.

«В ближайшем будущем девушки могут самостоятельно управлять поездами „Ласточка“. Они курсируют до Черного моря», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это направление пользуется большим спросом у туристов.

Ранее стало известно, что льготники в Ростовской области не спешат получать электронные «проездные»

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дорога
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