Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Происшествие случилось на Северном подъезде к Ростову-на-Дону. Водитель Chevrolet Evanda превысил скорость и врезался в пластиковые баки, установленные в качестве ограждания.
После этого машину откинуло на бетонное ограждение и прицеп, который на обочине протаранил патрульную машину. В результате автомобили получили повреждения.
Медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в Ростовской области водитель без прав погиб в опрокинувшемся в поле автомобиле.