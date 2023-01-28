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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Прицеп протаранил патрульную машину в Ростовской области

28 января 2023, 10:08
Фото: 1mi
В Ростовской области произошла авария с участием прицепа и патрульной машины, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на Северном подъезде к Ростову-на-Дону. Водитель Chevrolet Evanda превысил скорость и врезался в пластиковые баки, установленные в качестве ограждания.

После этого машину откинуло на бетонное ограждение и прицеп, который на обочине протаранил патрульную машину. В результате автомобили получили повреждения.

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Медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Ростовской области водитель без прав погиб в опрокинувшемся в поле автомобиле. 

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