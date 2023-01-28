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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Распродажа бункеров на заказ началась в Ростове-на-Дону в конце января

28 января 2023, 05:43
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону начали продавать монолитно-железобетонные бункеры, говорится в сервисе Avito.

Защитные сооружения строятся по заявкам, на выбор есть несколько типов. Площадь самого маленького составляет 13,9 квадратных метров. Его стоимость достигает пяти миллионов рублей. В нем могут жить до четырех человек в течение двух недель. Сооружение рабочие построят за два месяца.

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Самый большой бункер сможет вместить 11 человек. Строительство займет два месяца, придется заплатить 10,5 миллиона рублей. 

Производитель заявил, что сооружения защитят от ударной волны и радиации. По его словам, бункеры можно использовать на минимальных глубинах залегания

Объявление разместили 19 января, за это время оно набрало более 600 просмотров. 

Ранее ростовский строитель рассказал, в каком бункере можно спастись при ядерном ударе.

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