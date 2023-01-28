Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Защитные сооружения строятся по заявкам, на выбор есть несколько типов. Площадь самого маленького составляет 13,9 квадратных метров. Его стоимость достигает пяти миллионов рублей. В нем могут жить до четырех человек в течение двух недель. Сооружение рабочие построят за два месяца.
Самый большой бункер сможет вместить 11 человек. Строительство займет два месяца, придется заплатить 10,5 миллиона рублей.
Производитель заявил, что сооружения защитят от ударной волны и радиации. По его словам, бункеры можно использовать на минимальных глубинах залегания
Объявление разместили 19 января, за это время оно набрало более 600 просмотров.
Ранее ростовский строитель рассказал, в каком бункере можно спастись при ядерном ударе.