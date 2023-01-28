Защитные сооружения строятся по заявкам, на выбор есть несколько типов. Площадь самого маленького составляет 13,9 квадратных метров. Его стоимость достигает пяти миллионов рублей. В нем могут жить до четырех человек в течение двух недель. Сооружение рабочие построят за два месяца.