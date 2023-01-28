Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В пятницу, 27 января, в Ростове на портале благоустройства опубликовали обращение с просьбой решить проблему бродячих животных.
Местный житель сообщил, что в районе улицы Курской, 15 рядом с продуктовым магазином появилась агрессивная стая крупных собак. Горожанин сообщил, что собаки, находясь вместе, часто нападают на прохожих и хозяев домашних питомцев, выгуливающих своих любимцев.
«Вчера, 26 января, по этой дороге шли школьницы с домашней маленькой собакой, так эта стая набросилась на них, благо, рядом были люди и помогли девочкам отбиться», — рассказал автор обращения, добавив, что по дороге рядом с домом регулярно ходят школьники и прохожие, к которым собаки забираются в сумки.
Местный житель попросил отловить собак или найти другой выход для защиты окружающих от агрессивных животных.
Ранее жителям Ростова-на-Дону предложили приютить у себя бездомных кошек и собак, эвакуированных из ЛДНР.