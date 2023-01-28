rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Ростовчане пожаловались на нападения агрессивной стаи собак в Ленинском районе

28 января 2023, 12:46
Фото: pxhere.com
В Ростове жители сообщили, что в Ленинском районе стая бродячих собак нападает на домашних животных и прохожих, информация об этом появилась на портале городского благоустройства.

В пятницу, 27 января, в Ростове на портале благоустройства опубликовали обращение с просьбой решить проблему бродячих животных.

Местный житель сообщил, что в районе улицы Курской, 15 рядом с продуктовым магазином появилась агрессивная стая крупных собак. Горожанин сообщил, что собаки, находясь вместе, часто нападают на прохожих и хозяев домашних питомцев, выгуливающих своих любимцев.

Ветеринар рассказал, каких собак надо одевать в холодное время
Узнать подробнее

«Вчера, 26 января, по этой дороге шли школьницы с домашней маленькой собакой, так эта стая набросилась на них, благо, рядом были люди и помогли девочкам отбиться», — рассказал автор обращения, добавив, что по дороге рядом с домом регулярно ходят школьники и прохожие, к которым собаки забираются в сумки.

Местный житель попросил отловить собак или найти другой выход для защиты окружающих от агрессивных животных.

Ранее жителям Ростова-на-Дону предложили приютить у себя бездомных кошек и собак, эвакуированных из ЛДНР.

Читайте также:
Ростовчане начали палками отбиваться от агрессивных собак«Чхать мы хотели»: ростовчане собираются игнорировать новые правила выгула собакВ Ростове утвердили список мест и правила легального выгула собак в 2023 году
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Бездомные животные#Беспризорные животные#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области с 29 и по 31 января
Сегодня, 05:08
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 30 января и по 5 февраля
Сегодня, 05:14
Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону днем с 29 января
Сегодня, 04:53
«Чтобы не задохнуться»: ростовчан шокировала дыра в полу автобуса № 98
Вчера, 18:22
«Бред полнейший»: ростовчане посмеялись над продажей бункеров в регионе
Вчера, 17:33
В ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой
Вчера, 16:27