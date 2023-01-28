«Вчера, 26 января, по этой дороге шли школьницы с домашней маленькой собакой, так эта стая набросилась на них, благо, рядом были люди и помогли девочкам отбиться», — рассказал автор обращения, добавив, что по дороге рядом с домом регулярно ходят школьники и прохожие, к которым собаки забираются в сумки.