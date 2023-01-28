Ростовские специалисты сообщили, что нужно знать про штамм коронавируса «кракен»

Posted 28 января 2023, 06:27
Published 28 января 2023, 06:27
Modified 28 января 2023, 06:33
Updated 28 января 2023, 06:33
Специалист сообщил, что эта разновидность может избегать антитела иммунной системы. Из-за этого она распространяется быстрее других штаммов.
Медик уточнил, что сейчас все силы брошены на борьбу с ОРВИ и гриппом. А увеличение числа больных коронавирусом может стать дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения.
Впервые «кракен» выявили в 2022 году в США, теперь он распространяется по всему миру. В России уже зарегистрировали первый случай.
Врачи призывают чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Также следует носить маски.