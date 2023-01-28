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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Ростовские специалисты сообщили, что нужно знать про штамм коронавируса «кракен»

28 января 2023, 06:27
Фото: 1mi
Штамм коронавируса «кракен», который является субвариантом «омикрона», более агрессивен и заразен, сообщил корреспонденту RostovGazeta один из врачей в Ростове-на-Дону.

Специалист сообщил, что эта разновидность может избегать антитела иммунной системы. Из-за этого она распространяется быстрее других штаммов.

Медик уточнил, что сейчас все силы брошены на борьбу с ОРВИ и гриппом. А увеличение числа больных коронавирусом может стать дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения.

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Впервые «кракен» выявили в 2022 году в США, теперь он распространяется по всему миру. В России уже зарегистрировали первый случай.

Врачи призывают чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Также следует носить маски. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Коронавирус
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