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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Ростовский депутат Бородай заявил, что Украина ждет от своих хозяев вооружение

28 января 2023, 07:31
Фото: 1mi
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал признание президентом Украины Владимиром Зеленским продвижение российских войск, говорится на сайте парламентария.

Бородай напомнил, что Зеленский признал продвижение ВС России вперед на востоке. Депутат считает, что это сделано не просто так.

«Это идеологическая накачка своих хозяев, чтобы они как можно скорее поставляли вооружение и живую силу», — прокомментировал Бородай.

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Он добавил, что противник готовит свое контрнаступление. По его словам, оно может быть достаточно серьезным, учитывая, что ВСУ получают новейшую технику стран НАТО. 

До этого Бородай предложил отдать дом Аллы Пугачевой под санаторий. 

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#Илья Протвинов#Происшествия#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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