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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону днем с 29 января

28 января 2023, 04:53
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 29 января, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 28 января, будет облачно с температурой воздуха два градуса. Ветер должен усилиться до пяти метров в секунду.

Ночью похолодает до минус трех градусов и начнется снегопад. В воскресенье потеплеет до плюс трех градусов и в течение дня пройдут снег с дождем.

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Дождливая погода сохранится в понедельник и вторник. В среду ожидаются снег с дождем. 

В конце недели в городе осадки не прекратятся. В ночное время будут сохраняться заморозки. 

Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Прогноз погоды
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