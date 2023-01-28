Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В субботу, 28 января, будет облачно с температурой воздуха два градуса. Ветер должен усилиться до пяти метров в секунду.
Ночью похолодает до минус трех градусов и начнется снегопад. В воскресенье потеплеет до плюс трех градусов и в течение дня пройдут снег с дождем.
Дождливая погода сохранится в понедельник и вторник. В среду ожидаются снег с дождем.
В конце недели в городе осадки не прекратятся. В ночное время будут сохраняться заморозки.
Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.