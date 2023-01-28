Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:55
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Пони назвали Ермак, у его родителей Щары и Пегаса это не первое пополнение. В первые сутки жеребенок с матерью жили в отдельном домике, где за ними вели наблюдение.
«Когда стало понятно, что проблем нет, то лошадей выпустили в табун. Теперь он состоит из пяти особей», — сказано в сообщении.
Добавим, что эта порода сформировалась более тысячи лет назад. Эти пони очень выносливы и являются долгожителями среди лошадей. Некоторые из них доживали до 50 лет.
Ранее стало известно, что ростовский производитель одежды откроет конный клуб за 200 млн рублей в 2023 году.