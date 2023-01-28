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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Шетлендский пони родился в зоопарке в Ростове-на-Дону

28 января 2023, 06:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в семействе шетлендских пони родился жеребенок, сообщили в местном зоопарке.

Пони назвали Ермак, у его родителей Щары и Пегаса это не первое пополнение. В первые сутки жеребенок с матерью жили в отдельном домике, где за ними вели наблюдение.

«Когда стало понятно, что проблем нет, то лошадей выпустили в табун. Теперь он состоит из пяти особей», — сказано в сообщении.

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Добавим, что эта порода сформировалась более тысячи лет назад. Эти пони очень выносливы и являются долгожителями среди лошадей. Некоторые из них доживали до 50 лет. 

Ранее стало известно, что ростовский производитель одежды откроет конный клуб за 200 млн рублей в 2023 году. 

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Лошадь#Зоопарк
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