Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Штормовое предупреждение объявлено из-за выхода южного циклона. В большинстве районов ожидаются снегопад и дожди.
Кроме того, на область может опуститься туман, возможно налипание снега на проводах и деревьях. Дороги могут стать скользкими.
Днем температура составит около трех градусов, ночью - минус семь градусов. Местных жителей попросили быть аккуратными.
Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Тогда они попросили принять соответствующие меры.