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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области с 29 и по 31 января

28 января 2023, 05:08
Фото: 1mi
В Ростовской области в период с 29 до 31 января может ухудшиться погода, сообщили в УМЧС по региону.

Штормовое предупреждение объявлено из-за выхода южного циклона. В большинстве районов ожидаются снегопад и дожди.

Кроме того, на область может опуститься туман, возможно налипание снега на проводах и деревьях. Дороги могут стать скользкими.

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Днем температура составит около трех градусов, ночью - минус семь градусов. Местных жителей попросили быть аккуратными. 

Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Тогда они попросили принять соответствующие меры.

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