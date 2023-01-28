Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Виктория Ворожбит рассказала, что они уже нашли собаку, которая им понравилась. Забрать ее планируют в субботу.
«Спасибо всем, кто поддержал и кто рассуждал на эту тему. Я внимательно прочитала все комментарии», — сообщила Ворожбит подписчикам.
Он добавила, что они ей помогли принять решение. Пользователи в комментариях поздравили ее с прибавлением.
«Отличная новость, поздравляю вас», — говорится в комментариях.
Ранее звезда «Моей прекрасной няни» рассказал, сколько ему платил ростовчанин Жигунов.