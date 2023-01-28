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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Супруга 60-летнего ростовчанина Сергея Жигунова объявила о пополнении

28 января 2023, 10:54
Фото: 1mi
Супруга актера из Ростова-на-Дону Сергея Жигунова заявила, что они завели собаку, сообщила она в Telegram.

Виктория Ворожбит рассказала, что они уже нашли собаку, которая им понравилась. Забрать ее планируют в субботу.

«Спасибо всем, кто поддержал и кто рассуждал на эту тему. Я внимательно прочитала все комментарии», — сообщила Ворожбит подписчикам.

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Он добавила, что они ей помогли принять решение. Пользователи в комментариях поздравили ее с прибавлением.

«Отличная новость, поздравляю вас», — говорится в комментариях.

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