Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В субботу, 28 января, в Аксае произошел пожар, который едва не привел к трагедии.
По предварительной информации, пожар вспыхнул в квартире на девятом этаже дома по улице Платова, 101А. Поджигателем оказался младший двухлетний ребенок многодетной супружеской пары, который остался в комнате один, нашел зажигалку и поджег матрас.
Огонь быстро распространился, и мать, которая находилась в квартире с двумя детьми, не смогла потушить его своими силами. После этого женщина вызвала пожарных и ушла с детьми в квартиру соседей.
Пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров, никто из семьи не пострадал, однако, судя по фото, жилищу потребуется ремонт.
Ранее в Ростове во время пожара пострадала женщина средних лет.