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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

В Аксае игра двухлетнего малыша с зажигалкой привела родителей к ремонту

28 января 2023, 15:19
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Аксае двухлетний мальчик устроил пожар в многоэтажке, оставшись без присмотра

В Аксае двухлетний ребенок устроил пожар в многоэтажке, подробностями поделилась пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
Сюжет
Пожар

В субботу, 28 января, в Аксае произошел пожар, который едва не привел к трагедии.

По предварительной информации, пожар вспыхнул в квартире на девятом этаже дома по улице Платова, 101А. Поджигателем оказался младший двухлетний ребенок многодетной супружеской пары, который остался в комнате один, нашел зажигалку и поджег матрас.

последствия пожарапоследствия пожара
последствия пожарапоследствия пожара
последствия пожара
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Огонь быстро распространился, и мать, которая находилась в квартире с двумя детьми, не смогла потушить его своими силами. После этого женщина вызвала пожарных и ушла с детьми в квартиру соседей.

Пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров, никто из семьи не пострадал, однако, судя по фото, жилищу потребуется ремонт.

Ранее в Ростове во время пожара пострадала женщина средних лет.

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