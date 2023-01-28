В ближайшие дни в небе над Ростовской областью дончане увидят уникальную комету

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что к Земле приближается уникальная двухвостая комета C/2022 E3, которую не видели с начала эпохи позднего палеолита.
Заведующий учебной обсерваторией ростовского вуза Михаил Невский рассказал, что Ростовская область станет идеальным местом для наблюдения за кометой, поскольку его траектория будет проходить в северной части небосвода на высоте 30 градусов от земли.
Если погодные условия позволят, то 1 февраля комету будет видно невооруженным взглядом, однако в период с 29 января по 2 февраля астрономам-любителям рекомендуется воспользоваться биноклем.
Эта новость впечатлила ростовчан, которые предположили, что в последний раз комету видели мамонты или неандертальцы.
«Если именно эту комету видели неандертальцы, то это круто, что мы её увидим», — заметили горожане.
«Эх, с учётом засвета от города и смога — вряд ли ты чистое небо где найдёшь», — с сожалением заметили ростовчане.
«Не факт, что удастся разглядеть, разве что хвост, сейчас облачность, даже Малую Медведицу плохо видно», — согласились дончане.
«Если не успею в этом году, потом посмотрю!», — пошутили комментаторы.