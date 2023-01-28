rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

В ближайшие дни в небе над Ростовской областью дончане увидят уникальную комету

28 января 2023, 16:44
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области с 29 января по 2 февраля в ночном небе будет видно комету, прилетающую к Земле раз в 50 тысяч лет, об этом рассказал ученый Михаил Невский.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что к Земле приближается уникальная двухвостая комета C/2022 E3, которую не видели с начала эпохи позднего палеолита.

Заведующий учебной обсерваторией ростовского вуза Михаил Невский рассказал, что Ростовская область станет идеальным местом для наблюдения за кометой, поскольку его траектория будет проходить в северной части небосвода на высоте 30 градусов от земли.

Если погодные условия позволят, то 1 февраля комету будет видно невооруженным взглядом, однако в период с 29 января по 2 февраля астрономам-любителям рекомендуется воспользоваться биноклем.

Астроном из Ростовской области Ромас заявил о приближении к Земле нового астероида
Узнать подробнее

Эта новость впечатлила ростовчан, которые предположили, что в последний раз комету видели мамонты или неандертальцы.

«Если именно эту комету видели неандертальцы, то это круто, что мы её увидим», — заметили горожане.

«Эх, с учётом засвета от города и смога — вряд ли ты чистое небо где найдёшь», — с сожалением заметили ростовчане.

«Не факт, что удастся разглядеть, разве что хвост, сейчас облачность, даже Малую Медведицу плохо видно», — согласились дончане.

«Если не успею в этом году, потом посмотрю!», — пошутили комментаторы.

Читайте также:
Жители в Ростовской области смогут увидеть комету 1 февраля у Большой медведицыЗемля прошла через рой обломков кометы Швассмана-ВахманаРостовчане могут увидеть открытую в 2021 году комету Леонарда до середины декабря
#Надежда Пустяк#Происшествие#Космос#Наука#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области с 29 и по 31 января
Сегодня, 05:08
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 30 января и по 5 февраля
Сегодня, 05:14
Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону днем с 29 января
Сегодня, 04:53
«Чтобы не задохнуться»: ростовчан шокировала дыра в полу автобуса № 98
Вчера, 18:22
«Бред полнейший»: ростовчане посмеялись над продажей бункеров в регионе
Вчера, 17:33
В ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой
Вчера, 16:27