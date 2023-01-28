rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Краснодарском крае продлили желтый уровень террористической опасности до 10 февраля

28 января 2023, 11:05
Фото: 1mi
В Темрюкском районе Краснодарского края приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности, сообщила администрация региона в Telegram.

Известно, что эти меры продлятся до 20 часов 10 февраля. Соответствующий документ подписан глава края Вениамин Кондратьев.

В данный момент правоохранители и органы власти предпринимают дополнительные меры для обеспечения безопасности. Местных жителей попросили в местах массового скопления людей обращать внимание на внешний вид окружающих и странности в поведении. 

В Ростове боевик Мурыга признался, что занимался рэкетом в Луганской области
Узнать подробнее

Также стоит обращать внимание на брошенные автомобили и подозрительные предметы. О них нужно сообщать правоохранителям. 

Ранее в Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе.

Читайте также:
В Ростове боевик Мурыга признался, что занимался рэкетом в Луганской областиРядом с границей Ростовской области задержали боевика «Азова»*, готовившего терактыСвидетелей допросят в Ростове-на-Дону по делу украинского боевика Мурыги
#Илья Протвинов#Краснодар#Политика#Угроза
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области с 29 и по 31 января
Сегодня, 05:08
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 30 января и по 5 февраля
Сегодня, 05:14
Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону днем с 29 января
Сегодня, 04:53
«Чтобы не задохнуться»: ростовчан шокировала дыра в полу автобуса № 98
Вчера, 18:22
«Бред полнейший»: ростовчане посмеялись над продажей бункеров в регионе
Вчера, 17:33
В ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой
Вчера, 16:27