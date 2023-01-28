Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Известно, что эти меры продлятся до 20 часов 10 февраля. Соответствующий документ подписан глава края Вениамин Кондратьев.
В данный момент правоохранители и органы власти предпринимают дополнительные меры для обеспечения безопасности. Местных жителей попросили в местах массового скопления людей обращать внимание на внешний вид окружающих и странности в поведении.
Также стоит обращать внимание на брошенные автомобили и подозрительные предметы. О них нужно сообщать правоохранителям.
Ранее в Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе.