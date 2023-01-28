Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В субботу, 28 января, около 13.00 мск в Ростове в районе улицы Ерёменко, 99Б произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.
По предварительной информации и показаниям очевидцев, 12-летняя девочка решила перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказалась под колесами бетономешалки «МАЗ».
Сама девочка пострадала, однако госпитализация ей не потребовалась. Теперь полиция проведет проверку, чтобы выяснить обстоятельства аварии.
Ранее в Таганроге водитель сбил человека и оставил пострадавшего на дороге.