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Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

В Ростове 12-летняя девочка попала под колеса бетономешалки 28 января

28 января 2023, 17:23
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростове 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на светофоре, сбила бетономешалка, об этом рассказали в пресс-службе донского УГИБДД.
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Дтп

В субботу, 28 января, около 13.00 мск в Ростове в районе улицы Ерёменко, 99Б произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.

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По предварительной информации и показаниям очевидцев, 12-летняя девочка решила перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказалась под колесами бетономешалки «МАЗ».

Сама девочка пострадала, однако госпитализация ей не потребовалась. Теперь полиция проведет проверку, чтобы выяснить обстоятельства аварии.

Ранее в Таганроге водитель сбил человека и оставил пострадавшего на дороге.

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