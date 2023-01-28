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Updated Сегодня, 11:49

В Ростове адвоката отправили в колонию из-за попытки подкупить следователя

28 января 2023, 11:47
Фото: pxhere.com
В Ростовской области объявили приговор адвокату, который пытался подкупить следователя для уничтожения улик по уголовному делу, об этом рассказали в пресс-службе донского СУ СК РФ.

Второй отдел по расследованию особо важных дел донского СУ СК РФ собрал достаточно доказательств для вынесения приговора по делу адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов. Мужчину признали виновным в посредничестве во взятках.

Следователи установили, что в декабре 2021 года адвокат, представляющий фигуранта дела из Новошахтинска, пытался исполнить роль посредника и передать следователю полиции взятку в размере 500 тысяч рублей. Эта сумма должна была стать вознаграждением за уничтожение доказательств вины подозреваемого.

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Однако полицейский сообщил о попытке подкупа своему начальству, после чего при передаче денег адвоката задержали оперативники.

Суд определил что адвокат проведет в колонии 5,5 лет, выплатит штраф 1,5 миллиона рублей и не сможет заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет. Его клиенту также вынесли обвинительный приговор.

Ранее инспектора ГИБДД приговорили к исправительным работам за незаконную регистрацию автомобилей за взятки.

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