Следователи установили, что в декабре 2021 года адвокат, представляющий фигуранта дела из Новошахтинска, пытался исполнить роль посредника и передать следователю полиции взятку в размере 500 тысяч рублей. Эта сумма должна была стать вознаграждением за уничтожение доказательств вины подозреваемого.