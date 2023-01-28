Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Второй отдел по расследованию особо важных дел донского СУ СК РФ собрал достаточно доказательств для вынесения приговора по делу адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов. Мужчину признали виновным в посредничестве во взятках.
Следователи установили, что в декабре 2021 года адвокат, представляющий фигуранта дела из Новошахтинска, пытался исполнить роль посредника и передать следователю полиции взятку в размере 500 тысяч рублей. Эта сумма должна была стать вознаграждением за уничтожение доказательств вины подозреваемого.
Однако полицейский сообщил о попытке подкупа своему начальству, после чего при передаче денег адвоката задержали оперативники.
Суд определил что адвокат проведет в колонии 5,5 лет, выплатит штраф 1,5 миллиона рублей и не сможет заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет. Его клиенту также вынесли обвинительный приговор.
Ранее инспектора ГИБДД приговорили к исправительным работам за незаконную регистрацию автомобилей за взятки.