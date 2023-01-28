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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Ростове с января приступили к модернизации теплосетей на Западном и в центре

28 января 2023, 08:20
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону началась реализация программы по модернизации сетей, сообщает РТС.

В данный момент идет реализация двух проектов, которые входят в программу на 2023 и 2024 годы. Сейчас сети перекладывают на  339-й Стрелковой Дивизии.

Это первый этап работ, протяженность участка составляет 90 метров. Он проходит от дома № 27 до № 31. Рабочие уже получили доступ к коммуникациям для демонтажа старого участка теплотрассы.

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Аналогичные работы организовали на участке Мечникова-Юфимцева. Здесь хотят переложить трубопровод длиной 240 метров.

Отключать отопление и горячую воду на время проведения работ не будут.

Ранее стало известно, что  Ростове-на-Дону снизилось количество коммунальных аварий на сетях теплоснабжения.

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