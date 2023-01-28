Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В данный момент идет реализация двух проектов, которые входят в программу на 2023 и 2024 годы. Сейчас сети перекладывают на 339-й Стрелковой Дивизии.
Это первый этап работ, протяженность участка составляет 90 метров. Он проходит от дома № 27 до № 31. Рабочие уже получили доступ к коммуникациям для демонтажа старого участка теплотрассы.
Аналогичные работы организовали на участке Мечникова-Юфимцева. Здесь хотят переложить трубопровод длиной 240 метров.
Отключать отопление и горячую воду на время проведения работ не будут.
Ранее стало известно, что Ростове-на-Дону снизилось количество коммунальных аварий на сетях теплоснабжения.