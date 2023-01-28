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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В Ростове в первую неделю февраля без света останутся сотни домов

28 января 2023, 11:29
Фото: pxhere.com
В Ростове без света с 30 января по 5 февраля останутся сотни жилых домов, об этом предупредили на портале АО «Донэнерго».

В ресурсоснабжающей организации сообщили, что на будущей рабочей неделе жителей Ростова-на-Дону ожидают масштабные отключения электроэнергии. Причиной этого станут технические работы на линиях электропередач и подстанциях города.

Так в понедельник, 30 января, без света останутся жители улиц Мечникова, Ивановского, Стадионной, Фрунзе, в Нахичевани — улиц 4-й и 6-й Линий, Советской, 1-й Майской, а на побережье Дона — в домах по Левобережной и Чемордачке.

На следующий день отключения также ожидаются в Нахичевани на улицах 5-й, 21-й и 23-й Линии, Закруткина, Советской, на ЗЖМ — на улицах Мадояна, Степана Разина, 3-й Кольцевой, а также в центре города на улицах Красноармейской, Города Волос и переулку Газетному.

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 30 января и по 5 февраля
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В среду, 1 февраля, отключения ожидают жителей СЖМ, проживающих на проспектах Космонавтов и Королева, в Октябрьском районе без электроснабжения остается улица Юфимцева. В четверг, 2 февраля, масштабная волна отключений ожидается в центре города — без электричества останутся дома на улицах Тельмана, Город Волос, Лермонтовской, а также проспекте Буденновском, переулке Соборном и улице Мечникова в микрорайоне Новое Поселение.

Полный график отключений с перечнем домов можно изучить, перейдя по прямой ссылке.

Ранее в Ростове открыли пункты обогрева для СНТ, оставшихся без света и тепла.

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