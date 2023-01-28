На следующий день отключения также ожидаются в Нахичевани на улицах 5-й, 21-й и 23-й Линии, Закруткина, Советской, на ЗЖМ — на улицах Мадояна, Степана Разина, 3-й Кольцевой, а также в центре города на улицах Красноармейской, Города Волос и переулку Газетному.