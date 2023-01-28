Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В ресурсоснабжающей организации сообщили, что на будущей рабочей неделе жителей Ростова-на-Дону ожидают масштабные отключения электроэнергии. Причиной этого станут технические работы на линиях электропередач и подстанциях города.
Так в понедельник, 30 января, без света останутся жители улиц Мечникова, Ивановского, Стадионной, Фрунзе, в Нахичевани — улиц 4-й и 6-й Линий, Советской, 1-й Майской, а на побережье Дона — в домах по Левобережной и Чемордачке.
На следующий день отключения также ожидаются в Нахичевани на улицах 5-й, 21-й и 23-й Линии, Закруткина, Советской, на ЗЖМ — на улицах Мадояна, Степана Разина, 3-й Кольцевой, а также в центре города на улицах Красноармейской, Города Волос и переулку Газетному.
В среду, 1 февраля, отключения ожидают жителей СЖМ, проживающих на проспектах Космонавтов и Королева, в Октябрьском районе без электроснабжения остается улица Юфимцева. В четверг, 2 февраля, масштабная волна отключений ожидается в центре города — без электричества останутся дома на улицах Тельмана, Город Волос, Лермонтовской, а также проспекте Буденновском, переулке Соборном и улице Мечникова в микрорайоне Новое Поселение.
Полный график отключений с перечнем домов можно изучить, перейдя по прямой ссылке.
Ранее в Ростове открыли пункты обогрева для СНТ, оставшихся без света и тепла.