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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

В Ростовской области под отсрочку от мобилизации могут попасть 20 категорий граждан

28 января 2023, 16:12
Фото: function.mil.ru
В Ростовской области под отсрочку от мобилизации могут попасть более 20 категорий граждан
Председатель комитета ГД ФС РФ по обороне Андрей Картаполов объявил, что в Госдуме рассматривают более 20 законопроектов об отсрочке призыва по частичной мобилизации жителей Ростовской области и других регионов, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, в середине января в соцсетях стали распространяться слухи о том, что фермеров и предпринимателей вероятно могут освободить от необходимости участвовать в СВО в рамках кампании по частичной мобилизации населения.

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Депутат Госдумы Андрей Картаполов решил прояснить ситуацию и остановить волну дезинформации, сообщив, что сейчас в парламенте рассматривают более 20 законопроектов касающихся возможных отсрочек по мобилизации.

«Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания», — сказано в сообщении Картаполова. Парламентарий добавил, что работа в этом направлении продолжается и сейчас, а законопроекты находятся на согласовании.

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