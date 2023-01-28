«Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания», — сказано в сообщении Картаполова. Парламентарий добавил, что работа в этом направлении продолжается и сейчас, а законопроекты находятся на согласовании.