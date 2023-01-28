Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Напомним, в середине января в соцсетях стали распространяться слухи о том, что фермеров и предпринимателей вероятно могут освободить от необходимости участвовать в СВО в рамках кампании по частичной мобилизации населения.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов решил прояснить ситуацию и остановить волну дезинформации, сообщив, что сейчас в парламенте рассматривают более 20 законопроектов касающихся возможных отсрочек по мобилизации.
«Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания», — сказано в сообщении Картаполова. Парламентарий добавил, что работа в этом направлении продолжается и сейчас, а законопроекты находятся на согласовании.