rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Ростовской области стали известны подробности смертельного ДТП 28 января

28 января 2023, 12:06
Фото: ГИБДД РО
В Ростовской области на трассе между Чалтырем и селом Большие Салы произошло смертельное ДТП с одной жертвой и пострадавшим, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД.
Сюжет
Дтп

В субботу, 28 января, в 09.15 мск на четвертом километре автодороги между Чалтырем и Большими Салами произошла авария с участием двух иномарок.

61-летний водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу на разрешенном участке дороге, где столкнулся с автомобилем Renault. Сам пожилой мужчина получил травмы, а вот 56-летний водитель Renault погиб в аварии.

Один погиб и один ранен в лобовой аварии в Ростовской области утром 28 января
Узнать подробнее

Теперь полиции предстоит выяснить все детали ДТП.

Сотрудники донской Госавтоинспекции призывают водителей строго соблюдать ПДД и не совершать маневров, в безопасности которых они не уверены.

Ранее прицеп влетел в патрульную машину под Ростовом.

Читайте также:
Матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублейРазбившиеся в Новочеркасске подростки вели стрим из авто во время смертельного ДТПВ Ростове на Западном произошло ДТП с «перевертышем» 24 января
#Надежда Пустяк#Дтп#Происшествие#Дорога#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Село Чалтырь#Мясниковский район
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области с 29 и по 31 января
Сегодня, 05:08
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 30 января и по 5 февраля
Сегодня, 05:14
Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону днем с 29 января
Сегодня, 04:53
«Чтобы не задохнуться»: ростовчан шокировала дыра в полу автобуса № 98
Вчера, 18:22
«Бред полнейший»: ростовчане посмеялись над продажей бункеров в регионе
Вчера, 17:33
В ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой
Вчера, 16:27