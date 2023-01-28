Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В субботу, 28 января, в 09.15 мск на четвертом километре автодороги между Чалтырем и Большими Салами произошла авария с участием двух иномарок.
61-летний водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу на разрешенном участке дороге, где столкнулся с автомобилем Renault. Сам пожилой мужчина получил травмы, а вот 56-летний водитель Renault погиб в аварии.
Теперь полиции предстоит выяснить все детали ДТП.
Сотрудники донской Госавтоинспекции призывают водителей строго соблюдать ПДД и не совершать маневров, в безопасности которых они не уверены.
Ранее прицеп влетел в патрульную машину под Ростовом.