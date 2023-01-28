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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Водителей в Ростовской области предупредили о снегопадах и дождях днем 28 января

28 января 2023, 09:42
Фото: 1mi
В Ростовской области водителям следует быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды, сообщили в УГИБДД по региону.

В большинстве районов области ожидаются осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах могут быть очень сильные осадки.

«Местами ожидаются туман, гололедно-изморозевые явления, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Дороги могут стать скользкими», — сказано в сообщении.

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Водителей просят быть очень внимательными и строго соблюдать скоростной режим. Также стоит избегать резких маневров, так как можно потерять контроль над управлением. 

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