Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В большинстве районов области ожидаются осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах могут быть очень сильные осадки.
«Местами ожидаются туман, гололедно-изморозевые явления, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Дороги могут стать скользкими», — сказано в сообщении.
Водителей просят быть очень внимательными и строго соблюдать скоростной режим. Также стоит избегать резких маневров, так как можно потерять контроль над управлением.
Ранее матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублей.