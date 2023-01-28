Согласно данным федерального Минздрава, в 2009 году количество курильщиков составляло 69% от общего числа опрошенных граждан. Спустя 13 лет этот показатель сократился до 21%, при этом в опросе, как и в прошлом, принимали участие респонденты старше 15 лет.