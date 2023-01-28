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Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

За 13 лет количество курильщиков в России сократилось на 48%

28 января 2023, 18:18
Фото: Pxhere
Федеральный Минздрав объявил о сокращении количества курильщиков почти в два раза по отношению к показателям 2009 года, подробностями поделился портал «Новые Известия».

Согласно данным федерального Минздрава, в 2009 году количество курильщиков составляло 69% от общего числа опрошенных граждан. Спустя 13 лет этот показатель сократился до 21%, при этом в опросе, как и в прошлом, принимали участие респонденты старше 15 лет.

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Также в ведомстве напомнили, что продолжают заниматься продвижением политики, направленной на сокращение числа курящих граждан, и предупредили о вреде электронных сигарет, содержащих высокую концентрацию никотина синтетического происхождения. По словам экспертов, этот вид никотина еще более токсичен и вызывает острую зависимость.

Ранее дончанам рекомендовали отказаться от алкоголя.

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#Надежда Пустяк#Здоровье#Общество
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