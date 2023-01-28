Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Согласно данным федерального Минздрава, в 2009 году количество курильщиков составляло 69% от общего числа опрошенных граждан. Спустя 13 лет этот показатель сократился до 21%, при этом в опросе, как и в прошлом, принимали участие респонденты старше 15 лет.
Также в ведомстве напомнили, что продолжают заниматься продвижением политики, направленной на сокращение числа курящих граждан, и предупредили о вреде электронных сигарет, содержащих высокую концентрацию никотина синтетического происхождения. По словам экспертов, этот вид никотина еще более токсичен и вызывает острую зависимость.
Ранее дончанам рекомендовали отказаться от алкоголя.