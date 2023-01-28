В ночь на воскресенье, 29 января, температура начнет снижаться и пойдет мокрый снег, который из-за перепадов температуры будет сменяться дождем. Однако к утру осадки выпадать перестанут, сменяясь туманом. В течение воскресенья температура поднимется до +3 градусов, а вот в ночь на понедельник опять начнет выпадать снег с дождем.