Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В субботу, 28 января, ростовчан ожидает пасмурная погода с температурой воздуха от -2 до +2 градусов, кроме того, в течение всего дня будет дуть сильный ветер скоростью до 12 метров в секунду.
В ночь на воскресенье, 29 января, температура начнет снижаться и пойдет мокрый снег, который из-за перепадов температуры будет сменяться дождем. Однако к утру осадки выпадать перестанут, сменяясь туманом. В течение воскресенья температура поднимется до +3 градусов, а вот в ночь на понедельник опять начнет выпадать снег с дождем.
Ранее в Ростовской области синоптики предсказали 19-градусные морозы.