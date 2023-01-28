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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Заморозки, снег и дождь ожидают ростовчан 28 и 29 января

28 января 2023, 12:23
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове-на–Дону последние выходные января встретят горожан заморозками до -6 градусов и мокрым снегом с дождем, об этом сообщили синоптики.
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Погода

В субботу, 28 января, ростовчан ожидает пасмурная погода с температурой воздуха от -2 до +2 градусов, кроме того, в течение всего дня будет дуть сильный ветер скоростью до 12 метров в секунду.

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В ночь на воскресенье, 29 января, температура начнет снижаться и пойдет мокрый снег, который из-за перепадов температуры будет сменяться дождем. Однако к утру осадки выпадать перестанут, сменяясь туманом. В течение воскресенья температура поднимется до +3 градусов, а вот в ночь на понедельник опять начнет выпадать снег с дождем.

Ранее в Ростовской области синоптики предсказали 19-градусные морозы.

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