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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Женщина погибла в опрокинувшейся машине в Ростовской области

28 января 2023, 09:15
Фото: 1mi
В Ростовской области водитель автомобиля вылетела в кювет и погибла от полученных травм, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в утреннее время в Орловском районе. Водитель «Лады Приора» во время движения съехала с дороги.

Из-за этого автомобиль перевернулся. Водителя забрали медики, но она скончалась в машине скорой.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублей. Подробный материал читайте по ссылке.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
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