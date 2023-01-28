Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Происшествие случилось в утреннее время в Орловском районе. Водитель «Лады Приора» во время движения съехала с дороги.
Из-за этого автомобиль перевернулся. Водителя забрали медики, но она скончалась в машине скорой.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублей. Подробный материал читайте по ссылке.