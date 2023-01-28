Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В субботу, 28 января, в сообществе «Ростов Главный» появилось обращение жительницы хутора Калинина, который находится западнее границы Советского района Ростова. Женщина рассказала, что в последние дни жители хутора чувствуют себя Робинзонами из-за закрытия проезда в Ростов.
Жительница хутора утверждает, что проезд был кратчайшей дорогой к Ростову, позволяя ей и соседям добираться в больницу, а также обеспечивая экстренным и аварийным службам возможность проехать в хутор.
«Единственная дорога, которая нас теперь соединяет с городом — трасса „Ростов — Таганрог“, со всеми её периодическими пробками. Время до работы, до больницы увеличилось в разы», — пожаловалась женщина, добавив, что раньше жители пользовались неуказанной на картах дорогой, проложенной вдоль железнодорожных путей и являющейся технологическим проездом РЖД.
«Но всё это не мешало пользоваться ею не одно десятилетие — жители хутора собирали деньги на её содержание в нормальном виде, дорога отсыпалась фалом и тырсой, РЖД в свою очередь оградили опасные участки дороги, чтобы предотвратить выезд на железнодорожное полотно и съезд под откос», — добавила женщина, объяснив, что после закрытия проезда хутор фактически отрезан от благ цивилизации.
Теперь жители хотят либо открыть проезд в районе станции «Каратаево» или добиться создания новой безопасной дороги в Ростов.
Ранее жители сообщили о закрытии дорожниками проезда «Афганка».