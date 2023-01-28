rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Жители Калинина заявили, что перекрытый проезд в Ростов отрезал их от цивилизации

28 января 2023, 14:02
Фото: Яндекс.Карты
хутор Калинина. 2021 год
Жители хутора Калинин сообщили, что из-за закрытого проезда в Ростов лишились доступа к больницам, аптекам и потеряли возможность быстро получить помощь аварийных служб, обращения опубликовали в Telegram-каналах.

В субботу, 28 января, в сообществе «Ростов Главный» появилось обращение жительницы хутора Калинина, который находится западнее границы Советского района Ростова. Женщина рассказала, что в последние дни жители хутора чувствуют себя Робинзонами из-за закрытия проезда в Ростов.

Жительница хутора утверждает, что проезд был кратчайшей дорогой к Ростову, позволяя ей и соседям добираться в больницу, а также обеспечивая экстренным и аварийным службам возможность проехать в хутор.

«Единственная дорога, которая нас теперь соединяет с городом — трасса „Ростов — Таганрог“, со всеми её периодическими пробками. Время до работы, до больницы увеличилось в разы», — пожаловалась женщина, добавив, что раньше жители пользовались неуказанной на картах дорогой, проложенной вдоль железнодорожных путей и являющейся технологическим проездом РЖД.

Ростовчанам придется искать объездные пути в Крым из-за ремонта моста
Узнать подробнее

«Но всё это не мешало пользоваться ею не одно десятилетие — жители хутора собирали деньги на её содержание в нормальном виде, дорога отсыпалась фалом и тырсой, РЖД в свою очередь оградили опасные участки дороги, чтобы предотвратить выезд на железнодорожное полотно и съезд под откос», — добавила женщина, объяснив, что после закрытия проезда хутор фактически отрезан от благ цивилизации.

Теперь жители хотят либо открыть проезд в районе станции «Каратаево» или добиться создания новой безопасной дороги в Ростов.

Ранее жители сообщили о закрытии дорожниками проезда «Афганка».

Читайте также:
Рабочие перекрыли дорогу в Ростовской области днем 26 январяНовую дорогу из Крыма в Ростов-на-Дону за 400 млрд рублей назовут «Тавридой-2»Строительство дороги из Крыма в Ростов-на-Дону обойдется в 400 млрд рублей
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Дорога#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Село Чалтырь#Мясниковский район
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области с 29 и по 31 января
Сегодня, 05:08
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 30 января и по 5 февраля
Сегодня, 05:14
Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону днем с 29 января
Сегодня, 04:53
«Чтобы не задохнуться»: ростовчан шокировала дыра в полу автобуса № 98
Вчера, 18:22
«Бред полнейший»: ростовчане посмеялись над продажей бункеров в регионе
Вчера, 17:33
В ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой
Вчера, 16:27