«Но всё это не мешало пользоваться ею не одно десятилетие — жители хутора собирали деньги на её содержание в нормальном виде, дорога отсыпалась фалом и тырсой, РЖД в свою очередь оградили опасные участки дороги, чтобы предотвратить выезд на железнодорожное полотно и съезд под откос», — добавила женщина, объяснив, что после закрытия проезда хутор фактически отрезан от благ цивилизации.