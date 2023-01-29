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Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Автомобилистам в Ростове запретят останавливаться на улицах Пушинской и Суворова

29 января 2023, 16:10
Фото: 1MI

В Ростове запретят останавливаться на части ул. Пушкинской и Малиновского в феврале

Новые ограничения движения вводятся в Ростове на улицах Малиновского и Суворова, сообщили в администрации города.

В феврале в Ростове начнут действовать новые дорожные ограничения. В частности, с 4 февраля на парковку вводится на улице Пушкинской в районе домов 134, 140 и 144А. Власти предполагают, что это поможет улучшить пропускную способность улицы.

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С 18 февраля парковка автомобилей будет запрещена на улице Суворова, 119 и 127. Тогда же останавливаться и парковаться нельзя будет на улице Менжинского рядом с домом 2А.

Напомним, также со следующего месяца скоростные ограничения введут для водителей на улице Доватора в Ростове.

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