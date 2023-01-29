Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В феврале в Ростове начнут действовать новые дорожные ограничения. В частности, с 4 февраля на парковку вводится на улице Пушкинской в районе домов 134, 140 и 144А. Власти предполагают, что это поможет улучшить пропускную способность улицы.
С 18 февраля парковка автомобилей будет запрещена на улице Суворова, 119 и 127. Тогда же останавливаться и парковаться нельзя будет на улице Менжинского рядом с домом 2А.
Напомним, также со следующего месяца скоростные ограничения введут для водителей на улице Доватора в Ростове.