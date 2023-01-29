Что ждет тех, кто уехал из России в период СВО

Массовая репатриация проходила иначе, особенно в 1930-е годы. Взять, к примеру, судьбу Марины Цветаевой. Она вернулась в СССР, после чего арестовали ее дочь и супруга, его в дальнейшем расстреляли. Стихи Цветаевой не выпускали, а она жила в нищете и в итоге покончила с собой.