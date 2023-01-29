Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Так, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагал создать условия для того, чтобы высококвалифицированные специалисты вернулись на родину. Он заявлял, что фамилии этих людей известны и стоит сделать так, чтобы они приехали обратно.
Другое мнение сложилось у спикера Госдумы Вячеслава Володина, он предлагал всем россиянам, покинувшим страну после начала СВО, повысить налоги и отменить льготы. Издание решило вспомнить исторический опыт на эту тему и то, чтобы было с покинувшими родину.
В новостях появляется информация о ввозе в страну иномарок и зарубежного алкоголя в рамках параллельного импорта. Однако о возврате талантливых граждан сведений пока не было.
«Очень крепка оказалась память о том, что ждало на родине тех, кто возвращался с территорий „идейного врага“ в прошлые времена», — говорится в публикации.
Кандидат исторических наук Даниил Коцюбинский рассказал, что аналогичные иммиграции и репатриации были почти на всех этапах развития страны. Только последствия для тех, кто возвращается, оказались различными.
Рискованным мероприятием было бегство православных аристократов сперва из Литвы в Москву, а после возвращение обратно. Либо взять боярские «измены и возвращения» в эпоху Смуты начала XVII века. Тогда же риск отсутствовал, а людям на новых местах давали интересные жалования.
Была также «репатриация» с территории Карелии и Ингерманландии православных крестьян. Им выделяли целые территории для новых поселений.
Историк Алексей Кузнецов напомнил о совершенных советскими властями ошибках во время подобных процессов. После эмиграции во время гражданской войны люди стали возвращаться, но власти не были готовы к такому. В результате создавали фильтрационные пункты, а в некоторых случаях запрещали въезд.
«Репатриация пошла не по плану, и поток людей иссяк. Тогда появились новые методы. Иммигрантов нанимали на работу как иностранцев по срочному контракту, а потом говорили, что СССР не признает их иностранного гражданства и больше не выпускали в другую страну», — пишет издание.
Массовая репатриация проходила иначе, особенно в 1930-е годы. Взять, к примеру, судьбу Марины Цветаевой. Она вернулась в СССР, после чего арестовали ее дочь и супруга, его в дальнейшем расстреляли. Стихи Цветаевой не выпускали, а она жила в нищете и в итоге покончила с собой.
Кроме того, агентурой японской разведки и террористами признали русских работников, вернувшихся с работ на Китайско-Восточной железной дороге в Харбине. Тогда к расстрелу приговорили свыше 20 тысяч граждан.
Получается так, что любой человек, вернувшийся из-за границы, мог быть заподозрен в шпионаже и преступлениях против государства.
После окончания Великой отечественной войны за пределами Союза оказались примерно пять миллионов человек. Некоторые из них были в плену.
Тогда уполномоченным по делам репатриации стал экс-начальник ГРУ, генерал Филипп Голиков. Его агенты разыскивали советских граждан, чтобы вернуть обратно. Издание пишет, что некоторым обещали безбедную жизнь, а часть людей похищали.
Писатель Никита Кривошеин рассказал, что прибывших распределяли по провинциальным городам, а с 1949 года начались их аресты. Некоторые погибли в лагерях.
Кривошеин уточнил, что люди обманулись и поэтому согласились вернуться на родину. Они считали, что началась дебольшевизация.
Даниил Коцюбинский подтвердил то, что гражданам, которые хотят вернуться, важна обстановка в стране.
«Сейчас для возвращения успешных людей на родину нужны условия, от которых они не смогут отказаться. А еще — сделать так, чтобы в это поверили. Задача тоже нетривиальная», — говорится в материале «Новых известий».