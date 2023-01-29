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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Что ждет тех, кто уехал из России в период СВО

29 января 2023, 16:09
Фото: 1mi
Люди, которые уехали из России и хотят вернуться обратно, не понимают, что делать, так как некоторые обещают у них конфисковать имущество, а другие — сделать комфортные условия. Что теперь их ждет, разбирались «Новые известия».

Так, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагал создать условия для того, чтобы высококвалифицированные специалисты вернулись на родину. Он заявлял, что фамилии этих людей известны и стоит сделать так, чтобы они приехали обратно.

Другое мнение сложилось у спикера Госдумы Вячеслава Володина, он предлагал всем россиянам, покинувшим страну после начала СВО, повысить налоги и отменить льготы. Издание решило вспомнить исторический опыт на эту тему и то, чтобы было с покинувшими родину.

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В новостях появляется информация о ввозе в страну иномарок и зарубежного алкоголя в рамках параллельного импорта. Однако о возврате талантливых граждан сведений пока не было.

«Очень крепка оказалась память о том, что ждало на родине тех, кто возвращался с территорий „идейного врага“ в прошлые времена», — говорится в публикации.

Кандидат исторических наук Даниил Коцюбинский рассказал, что аналогичные иммиграции и репатриации были почти на всех этапах развития страны. Только последствия для тех, кто возвращается, оказались различными.

Рискованным мероприятием было бегство православных аристократов сперва из Литвы в Москву, а после возвращение обратно. Либо взять боярские «измены и возвращения» в эпоху Смуты начала XVII века. Тогда же риск отсутствовал, а людям на новых местах давали интересные жалования.

Была также «репатриация» с территории Карелии и Ингерманландии православных крестьян. Им выделяли целые территории для новых поселений.

Историк Алексей Кузнецов напомнил о совершенных советскими властями ошибках во время подобных процессов. После эмиграции во время гражданской войны люди стали возвращаться, но власти не были готовы к такому. В результате создавали фильтрационные пункты, а в некоторых случаях запрещали въезд.

«Репатриация пошла не по плану, и поток людей иссяк. Тогда появились новые методы. Иммигрантов нанимали на работу как иностранцев по срочному контракту, а потом говорили, что СССР не признает их иностранного гражданства и больше не выпускали в другую страну», — пишет издание.

Массовая репатриация проходила иначе, особенно в 1930-е годы. Взять, к примеру, судьбу Марины Цветаевой. Она вернулась в СССР, после чего арестовали ее дочь и супруга, его в дальнейшем расстреляли. Стихи Цветаевой не выпускали, а она жила в нищете и в итоге покончила с собой.

Кроме того, агентурой японской разведки и террористами признали русских работников, вернувшихся с работ на Китайско-Восточной железной дороге в Харбине. Тогда к расстрелу приговорили свыше 20 тысяч граждан.

Получается так, что любой человек, вернувшийся из-за границы, мог быть заподозрен в шпионаже и преступлениях против государства.

После окончания Великой отечественной войны за пределами Союза оказались примерно пять миллионов человек. Некоторые из них были в плену.

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Тогда уполномоченным по делам репатриации стал экс-начальник ГРУ, генерал Филипп Голиков. Его агенты разыскивали советских граждан, чтобы вернуть обратно. Издание пишет, что некоторым обещали безбедную жизнь, а часть людей похищали.

Писатель Никита Кривошеин рассказал, что прибывших распределяли по провинциальным городам, а с 1949 года начались их аресты. Некоторые погибли в лагерях.

Кривошеин уточнил, что люди обманулись и поэтому согласились вернуться на родину. Они считали, что началась дебольшевизация.

Даниил Коцюбинский подтвердил то, что гражданам, которые хотят вернуться, важна обстановка в стране.

«Сейчас для возвращения успешных людей на родину нужны условия, от которых они не смогут отказаться. А еще — сделать так, чтобы в это поверили. Задача тоже нетривиальная», — говорится в материале «Новых известий». 

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