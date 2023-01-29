Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
На благотворительной выставке домашних питомцев, которая проходит в Ростове 28 и 29 января волонтерам уже удалось найти дом для трех собак.
Лариса Дударенок лично занимается поиском животных на Донбассе и перевозит их в другие российские регионы.
«По многу перевозить не получается, в основном по одному животному. Они остаются либо на передержку, либо у знакомых. Пристраиваем их в Москве, Питере и сегодня — в Ростове», — рассказывает Лариса Дударенок.
Директор приюта вспоминает, что из зоны СВО она даже как-то вывозила пса породы алабай, но большинство все же дворняги. Животные терялись во время эвакуации или просто оказались ненужными переехавшим хозяевам.
«Эти собаки до сих пор боятся резких движений, громких звуков. Есть у нас пес с травмой глаза, лапы», — рассказывает Лариса Дударенок.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове определили места, где нельзя гулять с собаками.