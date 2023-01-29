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Updated Сегодня, 14:58

Егор Долматов вступил в должность зама сити-менеджера Таганрога по ЖКХ с 27 января

29 января 2023, 14:54
Фото: Сайт администрации Ростова-на-Дону
Экс-глава администрации Пролетарского района Ростова Егор Долматов вступил в должность заместителя сити-менеджера Таганрога по ЖКХ, сообщили в мэрии приморского города.

В администрации Таганрога подтвердили назначение нового заместителя сити-менеджера по ЖКХ. Им стал бывший глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов.

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О его отставке из мэрии Ростова стало официально известно 25 января. Полномочия главы администрации Пролетарского района сейчас, по поручению сити-менеджера Алексея Логвиненко, переданы Зурабу Киладзе.

Напомним, помимо самого Долматова, мэрию Ростова покинул его заместитель Андрей Рыбаков.

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