Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В администрации Таганрога подтвердили назначение нового заместителя сити-менеджера по ЖКХ. Им стал бывший глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов.
О его отставке из мэрии Ростова стало официально известно 25 января. Полномочия главы администрации Пролетарского района сейчас, по поручению сити-менеджера Алексея Логвиненко, переданы Зурабу Киладзе.
Напомним, помимо самого Долматова, мэрию Ростова покинул его заместитель Андрей Рыбаков.